校長也一起閱讀 碧峰國小榮獲教育部數位閱讀國小績優夥伴學校

▲碧峰國小榮獲教育部數位閱讀國小績優夥伴學校，榮獲教育部長潘文忠頒發獎狀鼓勵。〈碧峰國小提供〉

南投縣政府推動數位閱讀，碧峰國小榮獲國小績優夥伴學校，並在教育部第2期104學年度的「數位輔助學科閱讀計畫－夥伴學校」績優夥伴學校評選，碧峰國小從85案中脫穎而出，獲評為國小績優夥伴學校，殊榮得來不易。

碧峰國小自103學年度起即申辦教育部數位閱讀夥伴計畫，透過MSSR身教式持續性靜默閱讀方案推動，每日從7點40分至8點，全校師生放下身邊工作，沒有廣播、沒有喧鬧，教師以身作則陪著孩子共同安靜地閱讀，甚至經常可發現校長也坐在教室一角沉浸於閱讀中；此次獲評績優夥伴學校，獲此殊榮學校全國的國小才18所。

一向重視教育，期待學生藉由讀書、改變氣質、擴大視野的南投縣長林明溱，獲知碧峰國小榮獲全國國小績優夥伴學校，林縣長特別感謝學校的用心、老師的付出、孩子的成長和改變以及家長的肯定，才能讓碧峰國小獲得教育部的肯定。

(中時)