與縣長有約 苗栗縣政府邀青年為縣政把脈
苗栗縣政府22日下午舉辦「與縣長有約」優秀青年論壇，邀36位社會、學校優秀青年針對縣政交流意見，縣長徐耀昌指出，縣政改革需仰賴青年的創新思維與活力，更期待推動的政策能讓青年有感。
青年節即將到來，委託救國團苗栗縣團委會以「青年關懷月」為主軸籌畫系列活動，安排9位社會青年、27位國高中及大專院校學生，先參訪縣警局了解警政工作，下午參加「與縣長有約」青年論壇活動，縣府各局處人員列席傾聽青年的建言。
縣長徐耀昌指出，他上任以後，為關懷青年發展，在105年1月成立勞工及青年發展處，並設立青年發展科，專責青年發展與多元學習業務，同時成立「青年事務委員會」邀請青年代表共同為縣政把脈，以達到青年共治、創新發展的目標。
去年12月利用城市規畫館部分空間建置青年創業、青年農民工坊，作為青年創業與青年農民諮詢、培育、創意策展與交流平台，同時積極爭取中央補助辦理「新倉21青創職人基地」及「大河國小台三農創學院」計畫，今年4月亦將陸續辦理上百場青年職涯講座、研習，希望透過各項政策的推動，讓青年有感，創造最大福祉。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。