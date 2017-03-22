與縣長有約 苗栗縣政府邀青年為縣政把脈

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苗栗縣長徐耀昌（中）希望縣府推動的縣政，能讓青年有感。（陳慶居攝）

縣府邀請36位來自社會各界及高中、大專院校學生，提供縣政建言。（陳慶居攝）

苗栗縣政府22日下午舉辦「與縣長有約」優秀青年論壇，邀36位社會、學校優秀青年針對縣政交流意見，縣長徐耀昌指出，縣政改革需仰賴青年的創新思維與活力，更期待推動的政策能讓青年有感。

青年節即將到來，委託救國團苗栗縣團委會以「青年關懷月」為主軸籌畫系列活動，安排9位社會青年、27位國高中及大專院校學生，先參訪縣警局了解警政工作，下午參加「與縣長有約」青年論壇活動，縣府各局處人員列席傾聽青年的建言。

縣長徐耀昌指出，他上任以後，為關懷青年發展，在105年1月成立勞工及青年發展處，並設立青年發展科，專責青年發展與多元學習業務，同時成立「青年事務委員會」邀請青年代表共同為縣政把脈，以達到青年共治、創新發展的目標。

去年12月利用城市規畫館部分空間建置青年創業、青年農民工坊，作為青年創業與青年農民諮詢、培育、創意策展與交流平台，同時積極爭取中央補助辦理「新倉21青創職人基地」及「大河國小台三農創學院」計畫，今年4月亦將陸續辦理上百場青年職涯講座、研習，希望透過各項政策的推動，讓青年有感，創造最大福祉。

(中時)