曾被警攔下「議員證沒用」 應曉薇竟這麼回應

應曉薇坦言，她當議員以來，共被開過3次罰單。（本報系資料照片）

客委會主委李永得被警盤查不願配合引發爭議，台北市議員應曉薇坦言，她也曾忘了帶通行證，警員不讓她上陽明山，她沒發怒。她感嘆，在台北，警察已經是一份沒尊嚴的工作，如果我們再落井下石，「當社會治安不佳時，你我都別怨。」

應曉薇說，她開車曾被3名警員攔下要求檢查駕照，認出她後，警員很尷尬，解釋說是春安專案加強臨檢，她除了鼓勵他們依法行政，也確實把駕照拿給他們檢查，並謝謝他們執勤的辛苦。還有一次，她假日有急事要去陽明山，忘了帶通行證，警員不讓她上山還強調：「上山要有通行證，議員證沒用」。她沒發怒，只是在車上笑到肚子痛。

應曉薇坦言，她當議員以來，共被開過3次罰單，其中1次她覺得不合理，依法提出申訴。

她說，當議員常會接受到許多關於警察的陳情、告狀，甚至有警員涉及風紀問題很不應該。但是「絕大多數警察奉公守法，一人當兩人用是事實，他們真的很辛苦」。

應曉薇強調，台北不是「警察國家」是「市民當家」！我們平日的生活跟台北市的警察緊密相連，芝麻小事只要隨手一撥1999，就算颳大風下大雨，台北的警察也必須立刻為你奔波，台北市有許多檢舉達人，月打數百通電話，看著警察像奴隸，他們躲在窗簾後或在現場邊偷笑。

應曉薇說，對態度不好的警員或執法過當，歡迎市民提出檢舉，但若是警察小小不盡周詳之處導致個人感受不佳，「或許我們多點同理心就不會覺得委屈了。」並向警員喊話：「好警察們，加油！」

(中時電子報)