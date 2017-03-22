保七總隊巡山 查獲逃逸外勞

保七總隊第五大隊員警與林管處東勢林區管理處護管員共同查獲逃逸外勞。(江詩筑翻攝)

一對越南籍逃逸外勞情侶2年前開始躲藏在南投縣仁愛鄉華崗山區，占用國有林班地搭建簡易工寮，不料因細故口角，男子去年2月下山後被查獲遣返，獨留不諳中文的黃姓女子，21日被保七總隊第五大隊執行山區巡查時發現，依違反森林法竊占罪嫌移送法辦。

保七總隊第五大隊表示，東勢林區管理處護管員3月初發現，位於南投縣仁愛鄉華崗山區國有林班地內，有一座鐵皮、木板及帆布搭建的簡易工寮，外面並掛有衣物，疑似有人居住。

護管員與該大隊員警21日再次前往查察，發現一名女子獨自在屋內睡覺，經叫醒後，該名女子語言不通，且無任何身分證明文件，經帶返該大隊東勢分隊後，經移民署中區事務大隊協助，查出該民女子係2013年9月逃逸的越南籍黃姓勞工。

警方調查，23歲的黃姓女子言語不通，透過翻譯才知道，黃女4年前來台工作，做不到半年就逃跑，先是藏匿在桃園受雇洗碗，前年8月再跑到南投山區，並住進由越南籍的逃逸勞工男友所蓋的工寮內。

去年2月因與男友吵架，男友離開下山後，聽說已經被查獲遣送回越南，所以只有她獨自繼續住在工寮內；她平日都由越南籍朋友介紹，到附近的菜園打零工，從事種菜、除草工作，最近因農閒較沒工作，才會在工寮內休息睡覺，不料被警方查獲。

由於黃女係逃逸外勞，且占用國有林班地搭蓋工寮，違法事證明確，全案偵詢後，依違反森林法竊佔罪嫌，移送台灣南投地方法院檢察署偵辦，並解送移民署收容。

(中時)