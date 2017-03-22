保七總隊巡山 查獲逃逸外勞
一對越南籍逃逸外勞情侶2年前開始躲藏在南投縣仁愛鄉華崗山區，占用國有林班地搭建簡易工寮，不料因細故口角，男子去年2月下山後被查獲遣返，獨留不諳中文的黃姓女子，21日被保七總隊第五大隊執行山區巡查時發現，依違反森林法竊占罪嫌移送法辦。
保七總隊第五大隊表示，東勢林區管理處護管員3月初發現，位於南投縣仁愛鄉華崗山區國有林班地內，有一座鐵皮、木板及帆布搭建的簡易工寮，外面並掛有衣物，疑似有人居住。
護管員與該大隊員警21日再次前往查察，發現一名女子獨自在屋內睡覺，經叫醒後，該名女子語言不通，且無任何身分證明文件，經帶返該大隊東勢分隊後，經移民署中區事務大隊協助，查出該民女子係2013年9月逃逸的越南籍黃姓勞工。
警方調查，23歲的黃姓女子言語不通，透過翻譯才知道，黃女4年前來台工作，做不到半年就逃跑，先是藏匿在桃園受雇洗碗，前年8月再跑到南投山區，並住進由越南籍的逃逸勞工男友所蓋的工寮內。
去年2月因與男友吵架，男友離開下山後，聽說已經被查獲遣送回越南，所以只有她獨自繼續住在工寮內；她平日都由越南籍朋友介紹，到附近的菜園打零工，從事種菜、除草工作，最近因農閒較沒工作，才會在工寮內休息睡覺，不料被警方查獲。
由於黃女係逃逸外勞，且占用國有林班地搭蓋工寮，違法事證明確，全案偵詢後，依違反森林法竊佔罪嫌，移送台灣南投地方法院檢察署偵辦，並解送移民署收容。
(中時)
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