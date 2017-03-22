女迷途步行 警靠「人臉辨識」助返家

桃園區20歲朱姓女子20日下午趁家人不注意從大溪住家跑到林口，警利用「人臉辨識」助返家。（陳心瑜翻攝）

桃園區20歲朱姓女子20日下午趁家人不注意，從大溪住家往外一路走到新北市林口區；3時許在經過林口文化二路某洗車場附近時，熱心民眾察覺有異而報警。忠孝派出所警員鄭世杰、饒敏華等2員獲報後立即前往，利用人臉辨識系統查出女子身分並聯繫家屬，並帶她到派出所歇息。

警方表示，到達現場時發現朱女表情呆滯、面露緊張神情，詢問後發現她疑有智能障礙，無法正常表達溝通，一邊安撫她的情緒，一邊用警用小電腦的人臉辨識比對查出她的身分聯繫。

家屬到派出所後連忙感謝員警，表示女子有智能障礙，疑趁家人不注意往外逃，一路由桃園大溪自行走到林口，往後也會多加留意。

(中時)