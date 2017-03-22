大湖農工室室設科繪銅鑼車站 牆面煥然一新

大湖農工室設科學生首次到銅鑼車站進行彩繪。(大湖農工提供)

國立大湖農工室內空間設計科是國內油漆彩繪金手獎的常勝軍，科主任林明錚受到文林國中校長賴志良的委託，利用聯課活動時間，到銅鑼火車站妝點月台，近日甫完工，也讓銅鑼車站牆面煥然一新，成為校園與社區合作的典範。

林明錚說，室設科的選手們過去經常到外縣市或是縣內其他國中進行彩繪、也和學弟妹們教學相長，不過這次是首次涉足大眾交通工具的場域，能夠接觸、欣賞到作品的人也變多，對學子們來說是難得的經驗。

這次參與創作的學生也是今年要參加全國學生技藝競賽的選手，接到邀請後，學生和老師事前在校內進行規畫、討論，先做好設計圖，當天用簡單的工具做量測，只花一天就完成，也是賽前練習。

林明錚說，因銅鑼是客家鄉鎮，所以學生採用客家意象，包括客家花布、桐花等加入創作元素，也希望讓銅鑼車站有全新的面貌，作為即將退休站長的最佳禮物。

學子到銅鑼進行彩繪創作，也感受到鄉鎮濃濃的人情味，林明錚說，要特別感謝車站旁的美香園便當店熱心提供便當，還有善心人士，主動提供礦泉水，讓學生們安心揮灑畫筆，一起為社區服務。

(中時)