台灣車禍救援挑戰賽 彰化縣消防第三隊技高全國

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消防署相首次在屏東消防局舉辦「2017台灣車禍救援挑戰賽」，彰化縣消防局第3大隊在10支縣市參賽隊伍中，技高一籌，榮獲車禍救援挑戰賽冠軍殊榮，揚名全國。（吳敏菁翻攝）

消防署相首次舉辦「2017台灣車禍救援挑戰賽」，彰化縣消防局第3大隊在10支縣市參賽隊伍中，技高一籌，榮獲車禍救援挑戰賽冠軍殊榮，揚名全國。（吳敏菁翻攝）

台灣地狹人稠道路車輛行駛密集度高，常有重大交通事故發生，為提升車禍救援能力，消防署首次舉辦「2017台灣車禍救援挑戰賽」，彰化縣消防局第3大隊在10支縣市參賽隊伍中，技高一籌，榮獲車禍救援挑戰賽冠軍殊榮，揚名全國。

彰化縣消防局表示，這次競賽分3個階段，首先快速脫困，模擬車內傷患，操作時間10分鐘，其次標準脫困，模擬車內有一名傷者，操作時間20分鐘，最後複雜脫困，模擬車內有二名傷者，操作時間30分鐘。每個參賽團隊成員為6人，須在不同的場景情境作搶救演練。

第3大隊長施順仁說，掌握車禍救援5大步驟，觀察、安全、接近、開創空間、脫困以達到安全有效率的救援目標，並著重指揮與團隊、安全、脫困技術、傷患到院前救護、器材運用5項指標。獲得佳績後，彰化縣長魏明谷、彰化縣消防局副局長李永福慰勉選手辛勞。

(中時)