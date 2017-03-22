262名獨居老人參觀休閒農場 長者開心郊遊趣

華山基金會人員帶獨居老人參觀農場、餵羊吃草，讓長輩們興奮不已。 （林雅惠翻攝）

華山基金會為促進長輩走出戶外、擴展生活圈，22日上午10時帶262位獨居、行動不便的老人到「華一休閒農場」參加春季郊遊，農場導覽人員帶領長輩賞花、參觀羊舍、餵羊吃草及喝現擠羊奶等，讓長輩們興奮不已。

因腦瘤手術造成頭部凹陷、左側癱瘓的70歲許姓阿公，獨居孤單的他最期待參加華山基金會的活動，平時許姓阿公因行動不便，無法出遠門，終日只與電視機為伴，他靦腆說：「我怕給別人帶來麻煩，但很希望華山基金會站長每年能邀約參加郊遊，可以走出戶外，就如小學生遠足一般，感覺無比興奮」。

活動現場安排讓長輩親手彩繪獨一無二的的風車，希望轉動的春風捎來幸福氣息。許阿公即使行動不便，仍努力撿起地上小草餵羊，並情不自禁撫摸羊頭。他說：「可以不用一個人在家，有人陪的感覺，甲賀。」

此外，內豐社區理事長68歲林素珍2005年從教職退休後，熱心公益的他2013年協助華山編織毛帽送給弱勢老人。他說:「常常看站長一人穿梭在街巷招募義工、尋求資源、服務老人、覺得不可思議，於是加入華山擔任義工，希望持續服務的熱情能夠讓長輩感到窩心。

(中時)