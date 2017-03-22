監委巡察鹿港 盼落實計畫帶動觀光
監委李月德、陳慶財巡察彰化縣，實地視察鹿港鎮街長宿舍、龍山寺等古蹟維護管理情形，期許縣府落實推動相關計畫，帶動地方觀光發展及提振經濟。
李月德、陳慶財昨天巡察彰化縣，前往鹿港鎮公所與鎮長黃振彥就「鹿港國家歷史風景區計畫」及地方觀光發展等議題交換意見，監委聽取縣府及文化局有關「古蹟、歷史建築之指定、維護及消防安全管理」、「鹿港國家歷史風景區計畫」簡報。
會中監委與文化局就古蹟、歷史建築等文化資產的指定與私有財產所有人間的權利義務關係、管理維護人力及經費不足、古蹟修復工法、鹿港國家歷史風景區計畫的內容、期程、中央及地方經費分擔等相關議題交換意見，監委並提出多項建言。
監委也實地視察鹿港鎮街長宿舍、龍山寺及文武廟等古蹟、歷史建築的維護管理情形，並期許縣府落實推動相關計畫，帶動地方觀光發展及提振經濟。
此外，監委也到南投縣中興新村巡察台灣省政府，前往台灣省政資料館進行實地視察，關心資料館內陳列的珍貴老舊文物檔案保存、資料館老舊建築物的維護及整修情形。
監委還到九九峰生態藝術園區聽取簡報與實地視察，以瞭解該園區委託經營管理、規劃恐龍主題公園及當地水土保持等重要議題，並參訪園區規劃建置的戶外廣場及藝文空間等多項設施，期勉園區充分發揮其兼具生態資源及藝術展覽兩大特色，發展為草屯地區著名觀光地點，為南投縣創造經濟效益。1060322
(中央社)
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