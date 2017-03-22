監督條例是否聯席審查無共識 23日再戰

我要評比

立法院內政委員會今天排審兩岸協議監督條例草案，民進黨團、時代力量要求聯席審查，但國民黨團批評打假球，會議休息到下午，內政委員會召委曾銘宗說，明早繼續開會。

內政委員會上午經過將近2小時的程序發言，時代力量黨團建議召委退回院會，改成與外交及國防、經濟等委員會聯席審查；國民黨團認為，若要交到外交及國防委員會，國民黨團不同意；親民黨團則說，同意交付全院聯席，但兩國論版本草案要撤回。

民進黨團則提案，提請召委將本案提報院會與相關委員會聯席審查。但因協商無共識，會議休息至下午將近3時，曾銘宗才又回到會議室說，各黨團對條例還有不同意見，下午繼續溝通，讓官員先回去休息，明天上午9時繼續開會。

曾銘宗會後受訪時表示，溝通隨時都很順暢，兩岸監督條例非常重要，各黨團有不同考慮，就先暫緩，再冷卻一下，明天一定繼續進行，除非有黨團杯葛；希望明早能夠和諧，就進入質詢，一起來討論關係兩岸穩定的重要法律。

曾銘宗說，當初院會、程序委員會各黨代表都在，要將案子交到內政委員會也都沒意見，這麼久才提出要聯席，顯然有些政黨不願面對，「是不是採行拖延策略？」有太多變數。

民進黨團書記長李俊俋表示，黨團已經正式提案，程序問題召委就要優先處理，「要是一表決，誰在作秀就破功」。明天開會就會跟今天一模一樣，再吵一次，「國民黨跟時代力量就是演一場秀，不然主席（曾銘宗）落跑幹嘛？」1060322

(中央社)