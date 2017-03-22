林萬億：軍方年改方案盼4月底送立院

我要評比

負責年金改革的行政院政務委員林萬億今天表示，公教勞年金改革方案預計3月底送入立法院審議，4月開始討論軍人年改的部分，希望4、5月送立院，並將盡力爭取在4月底前送出。

林萬億中午受訪時，作上述表示。

在公教18%優惠存款部分，林萬億表示，這分為兩個部分，一是兼領月退休金者，18%要在6年內落日歸零；二是領一次退休金者，年金改革委員本來有設計兩種方案，甲案是比照兼領月退者，6年內落日，乙案是6年內降到6%，最後年改會決定用乙案，政院已告知銓敘部。

至於退休公教人員每月基本生活保障的「樓地板」金額，是新台幣3萬2160元或是2萬5000元，林萬億表示，這還需要再討論。1060322

(中央社)