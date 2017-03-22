抓住年輕人口味 校園廣告首獎15萬
新北市府新聞局今天尋找校園廣告人，希望透過拍攝廣告影片，行銷新北市施政的亮點，以活潑創意的手法，抓住年輕人的口味與眼球，得獎者有機會接受導師面授寶典與實習機會。
新北市政府為讓年輕人能更認識近年來城市的蛻變，今天宣布舉辦「新北市校園廣告人-用影像說故事」創意影片徵件活動，並與台灣智威湯遜廣告、雪芃廣告共同合作。
新聞局長張其強表示，拍攝工具不設限，凡所有可以錄影的工具都歡迎，可以是專業的攝影機，照相機，也可以是手機，只要能夠將創意，想法，以影像具體呈現。
張其強說，對題材也不設限，不管是捷運線的興建，國民運動中心的完成，青年社會住宅的推出，或老人共餐，及「運動處方」，這硬體建設或政策推行，都可以是拍攝的主題。
張其強表示，與智威湯遜、雪芃合作，透過導師制，讓參賽學生學在製作過程中，給予專業指導，和大師一起練功外，獲勝的團隊還可獲得實習的機會，實地體驗廣告人的酸甜苦辣。
智威湯遜創意長常一飛表示，廣告先要感動自己，才能感動閱聽大眾。雪芃策略總監陳侑均表示，影像表達廣告的必要性在哪裡？拍攝者必須要有思維，透過影像見證新北的改變。
台灣藝術大學廣播電視學系專任教授賴祥蔚以自己的例子，說明結合實務與學術，讓學生看見不一樣的新北。
市府新聞局表示，徵件以「新北的城市改變」為主題，分成工作、人文、交通、健康等7大類範疇，希望吸引年輕人關注新北城市蛻變；除第一名獎金15萬元，總獎金40萬元，比賽全程倣傚廣告公司比稿提案，希望讓學生接軌理論與實務。1060322
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。