抓住年輕人口味 校園廣告首獎15萬

新北市府新聞局今天尋找校園廣告人，希望透過拍攝廣告影片，行銷新北市施政的亮點，以活潑創意的手法，抓住年輕人的口味與眼球，得獎者有機會接受導師面授寶典與實習機會。

新北市政府為讓年輕人能更認識近年來城市的蛻變，今天宣布舉辦「新北市校園廣告人-用影像說故事」創意影片徵件活動，並與台灣智威湯遜廣告、雪芃廣告共同合作。

新聞局長張其強表示，拍攝工具不設限，凡所有可以錄影的工具都歡迎，可以是專業的攝影機，照相機，也可以是手機，只要能夠將創意，想法，以影像具體呈現。

張其強說，對題材也不設限，不管是捷運線的興建，國民運動中心的完成，青年社會住宅的推出，或老人共餐，及「運動處方」，這硬體建設或政策推行，都可以是拍攝的主題。

張其強表示，與智威湯遜、雪芃合作，透過導師制，讓參賽學生學在製作過程中，給予專業指導，和大師一起練功外，獲勝的團隊還可獲得實習的機會，實地體驗廣告人的酸甜苦辣。

智威湯遜創意長常一飛表示，廣告先要感動自己，才能感動閱聽大眾。雪芃策略總監陳侑均表示，影像表達廣告的必要性在哪裡？拍攝者必須要有思維，透過影像見證新北的改變。

台灣藝術大學廣播電視學系專任教授賴祥蔚以自己的例子，說明結合實務與學術，讓學生看見不一樣的新北。

市府新聞局表示，徵件以「新北的城市改變」為主題，分成工作、人文、交通、健康等7大類範疇，希望吸引年輕人關注新北城市蛻變；除第一名獎金15萬元，總獎金40萬元，比賽全程倣傚廣告公司比稿提案，希望讓學生接軌理論與實務。1060322

(中央社)