物流業擬納8週彈性工時 勞團反彈
勞動部日前預告擬將汽車貨運業納入8週彈性工時，卻引起勞團反彈，今天到勞動部撒冥紙抗議。勞團認為，這樣反而會讓駕駛陷入更血汗過勞的處境。
勞動部日前表示，俗稱物流業的汽車貨運業擬納入8週彈性工時當中，是14年來首次有行業再度被列入8週彈性工時當中。
勞團今天為此至勞動部抗議，勞團指出，汽車貨運業是低薪長工時的勞力密集行業，勞動部設定汽車貨運業每日理想工時為8小時，然而實際工時都在12小時以上，加上雇主也多有不願支付加班費用的情況，汽車貨運業駕駛不但得長時間工作，甚至常常無法領到加班費。
此外，汽車貨運業長期低薪高工時的情況不僅讓勞工有高度過勞風險，甚至衍生出社會安全的問題，像是在已經開放適用8週變形工時的「遊覽車客運業」，近日也才剛發生蝶戀花旅行社遊覽車翻車事故，成國道交通事故史上最嚴重的意外。
勞團表示，台灣勞工與整體運輸業勞工的工時問題，勞動部不但不檢討，竟然還打算為了資方考量要將汽車貨運業放入適用8週變形工時的名單中，簡直是本末倒置。
因此，勞團要求，要勞動部懸崖勒馬，正視汽車貨運業勞工長期高工時的問題，不要做勞工過勞幫凶、資方打手。1060322
(中央社)
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