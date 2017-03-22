林書豪客串影集 搞笑秀酒疹腹肌
美國職籃NBA台裔球星林書豪再度客串演出影集「菜鳥新移民」，不僅搞笑梳起高聳髮型，還掀起衣服展示起酒疹的結實腹肌。
描寫台灣移民在美國生活趣事的FOX影集「菜鳥新移民（Fresh off the Boat）」在美國各族群都很受歡迎，不僅先前邀NBA退役球星俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）客串演自己，林書豪也曾客串飾演代工廠工人。
今晚FOX播出的最新一集，林書豪再度現身。前陣子受傷休養，林書豪積極復健及練球，社交生活也很活躍，與「菜鳥新移民」劇組私交好的他答應再度客串，戲裡與飾演「黃家爸爸」的朴藍道是年輕時期好友。
劇中兩人在酒吧喝酒時，互相比拚亞洲人酒後最常發生的「亞洲紅（Asian Flush）」，向來愛在髮型搞怪的林書豪，特別為影集梳起高聳髮型，造型曝光後被虧長高10公分，林書豪也掀起衣服向朴藍道展現起酒疹的腹肌。
華裔女星溫明娜加入聯手搞笑，飾演朴藍道喝醉酒的前女友，以捲髮及誇張髮飾，搭配大墊肩外套現身，演員們全都穿上復古服裝，展現1980年代流行風格。1060322
(中央社)
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