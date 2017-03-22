1歲娃街頭賣冰 單親爸帶著流浪

泰國北部清萊省一名單親爸爸，因為妻子離家出走，為了照顧才1歲的兒子，就用借來的錢改裝機車後座成為育嬰室，沿路叫賣雪糕等冰品餬口，網友發起捐款，幫助單親爸一家。

根據泰國每日新聞報報導指出，泰國北清萊一名42歲的男子，由於妻子離家出走，丟下年僅1歲的兒子，讓他無法專心工作，為照顧小孩，向人借貸3萬泰銖購買一輛販售冰品的機車，也改裝了後座成為一個簡單育嬰室，讓小孩可以跟著他上街四處販售冰品。

他說所幸孩子都很乖，沒有哭鬧，希望可以努力賺錢給孩子一個完整的家，不要再跟著他餐風露宿街頭，有網友提醒他現在是夏季，天氣炎熱要給小孩補充水分和防曬，也希望好心人多幫忙。

有一些泰國網友也希望透過捐款幫助他度過難關，也呼籲有到清盛地區湄公河畔遊玩的遊客，苦有見到這位單親爸爸，也給他一些社會的溫暖，買冰消暑一番。1060322

(中央社)