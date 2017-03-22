學者：習近平20大後可能繼續連任

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學者寇健文說，北京當局未來正式推動國監委體制，勢必要修憲，若修憲時同步修改大陸國家主席任期，這就代表中共總書記習近平將在中共20大後繼續連任「三位一體」領導職位。

此外，港媒報導，中共19大將把習近平治國理政的「習近平思想」寫入黨章。寇健文則認為，習近平若真以「冠名形式」將政治論述列入黨章，有明顯想躋身「毛、鄧」層級的意涵。

香港明報今天引述北京消息人士報導，中共中央辦公廳已著手在今年秋天召開第19次全國代表大會（中共19大）時修改黨章，由「習近平系列重要講話精神」為基礎構建的「習近平治國理政新思想」，屆時將寫入黨章，並會啟動修憲，將「習近平思想」寫入憲法。

報導也提到，北京當局未來修憲主要內容除寫入習近平思想，也將確立中國大陸國家監察委員會的憲制地位，大陸國家主席任期也可能會有重大修訂。

對此，政治大學東亞研究所所長寇健文接受中央社記者訪問時表示，大陸國監委目前已在北京、山西、浙江試行，未來正式推行勢必要修憲。

他表示，中共總書記、中央軍事委員會主席並無任期限制，北京當局無論是將大陸國家主席連任次數增加或延長任期，都顯示習近平勢必將在中共20大後繼續連任「三位一體」領導職位。

台灣師範大學政治學研究所教授范世平則認為，依照中共「隔代接班」慣例，可望2023年接任中共總書記、大陸國務院總理人選的中共廣東省委書記胡春華與中共重慶市委書記孫政才被認為是胡錦濤人馬，他們也勢必會在19大進入中共集體領導核心－政治局常務委員會。

他表示，習近平為推行國監委，有意打破「七上八下」（67歲為入常年齡上限）慣例，令反腐大將、中共中紀委書記王岐山繼續留任政治局常委，此舉恐對其他人難以交代；既有前朝人馬、又破壞原有慣例，習近平無法控制政治局常委，依照中共現行的集體領導制，若想延長國家主席任期恐有困難。

針對「習思想」可能列入中共黨章，寇健文表示，中共第18屆中央委員會第六次全體會議前，如「全面治黨」等習近平上台後的論述重點，都已列入許多公報、規章，因此在中共19大時把習近平的論述列入黨章，是跑不掉的，但「以什麼方式」來稱呼習近平的執政思想才是關鍵。

他表示，中共黨章提及歷任領導人思想論述，除了「毛澤東思想」、「鄧小平理論」外，後續江澤民提出的「三個代表」、胡錦濤的「科學發展觀」均未冠上兩人姓名，如果習近平的論述冠名，「就代表習近平的地位不同於江澤民、胡錦濤」，拉升到毛、鄧層級。1060322

(中央社)