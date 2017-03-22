賞花嚐小麥 腦麻協會成員踏青樂
台南市腦性麻痺之友協會多名成員，今天在志工協助下前往台南市學甲區觀賞盛開的蜀葵花，種植小麥的在地青農李盈儒還提供「小麥爆米香」，讓這群難得到戶外踏青的朋友品嚐。
負責規劃的學甲鼎弘活動規劃工作室負責人陳胤丰表示，台南市腦性麻痺之友協會專門收容「腦性麻痺」者。他們是因為顱內的運動神經中樞遭到損害，導致患者肢體麻痺、行動不便，通常以單側肢體麻痺居多；但是嚴重時四肢都行動不便，有的甚至要乘坐簡便輪椅或電動輪椅行動。
陳胤丰指出，因為他們平時無法自行出遊，這次藉由申請文化部的青年村落文化計畫經費，並安排志工伙伴來協助腦麻青年外出踏青。
今天的行程除了到學甲區農村參觀傳統三合院、到蜀葵花田賞花；還參訪由在地青農李盈儒種植的小麥田，李盈儒提供了少見的「小麥爆米香」讓這群特別的遊客品嚐，盼讓他們有不虛此行的感覺。1060322
(中央社)
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