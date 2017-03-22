雙北論壇在新莊 柯文哲朱立倫出席
雙北論壇23日開跑，今年由新北市主辦，在新莊國民運動中心，台北市長柯文哲和新北市長朱立倫都將出席，主題圍繞8大項目，因世大運8月登場，柯文哲會後將視察新北市場館。
新北市長朱立倫日前表示，雙北論壇暫定今年3月舉行，討論主題包含世界大學運動會、雙北交通建設及捷運三環三線等重要工程，雙北市都會有討論的主題。
台北市政府研考會今天說，今年雙北論壇23日下午舉行，地點選在新莊國民運動中心，因是一年一次的市長會議，柯文哲和朱立倫都將出席。
雙北論壇主題共分為8大項目，包含交通、產業民生、環境資源、都市發展、教育、防災、衛生社福、觀光文創，北市府預定由柯文哲率領一級首長前往，副市長鄧家基也會出席，會議預定1個半小時。
因8月即將舉行世大運，會議結束後，柯文哲將前往視察世大運在新北市的體育館。
此外，北市府研考會新任主委王崇禮將在24日就任，市府預定28日的市政會議舉辦交接典禮。1060322
(中央社)
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