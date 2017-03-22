達成共識 台鐵企業工會暫緩抗爭行動

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台鐵企業工會去年走上街頭，要求補足人力，但承諾未兌現，工會揚言抗爭再起，台鐵今天召開協調會，政院承諾4月25日前核定實施時程。

台鐵企業工會去年走上街頭，提出4項訴求，包括爭取營運獎金併本俸、增補基層人力、發放危險津貼、年金改革交通部單獨處理等，當時交通部表示已核准報行政院，但政院多次表達「原則同意」，未提出明確時程。

對此，台鐵企業工會理事長張文正日前要求行政院提出明確時程，否則將在520癱瘓台鐵，對此，交通部長賀陳旦今天上午受訪時樂觀表示，有信心可解。

台鐵企業工會今天下午和交通部、行政院協商，會後工會表示，關於營運獎金併專業加給，行政院承諾4月25日前會給出具體實施日期並會核定，預估屆時一年會增新台幣2.03億元，另危險津貼也近日將會確定。

工會補充，當時行政院考量營運獎金併專業加給薪資結構恐高於簡薦委，經說明福利待遇仍低於簡薦委後，政院要求提出更詳細的協商版本，目前工會與台鐵已有協商版，近日將送交部，交部將呈報行政院，

但工會仍強調，原本計畫癱瘓台鐵的行動將暫停，但若是4月25日承諾跳票，企業工會仍不排除癱瘓台鐵。1060322

(中央社)