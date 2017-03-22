協助脊髓傷友 台北愛樂公益演出

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為紀念脊髓損傷基金會創辦人蘇匡弼，並為脊髓損傷患者募款，台北愛樂管弦樂團將於4月2日在嘉義市公益演出，希望用溫暖的音符，協助脊髓傷友再站起來。

嘉義市政府指出，已故的蘇匡弼是嘉義人，當年以榜首考進嘉義高中，畢業後保送成功大學物理系，服役時申請到美國大學準備繼續深造。

然而，民國51年服預官役期間，卻因部隊演習訓練、軍車翻落山坡，傷及頸椎，導致四肢癱瘓，從此不良於行。

蘇匡弼癱瘓以後，仍不屈不撓，於64年10月完成國內第一部應用電子控制三輪車、66年成功做出國內第一部電動輪椅，不僅創立復健器材公司，也創辦脊髓損傷基金會。

嘉義市長涂醒哲今天以醫師的立場，表達對蘇匡弼的崇敬，尤其他癱瘓後，並沒有自暴自棄，反而發明了台灣第一部電動輪椅，幫助像他一樣的傷友，把「永不放棄」的精神發揮得淋漓盡致。

脊髓損傷基金會董事長林進興表示，目前全台有6萬多名脊髓傷友，且每年持續增加中，脊髓損傷者因車禍等因素造成癱瘓，平均年齡只有27歲，對家庭造成極大負擔，亟需社會各界協助。

蘇匡弼的表弟、前台灣惠普科技董事長黃河明表示，為了延續表哥未完成的夢，脊髓損傷基金會結合台北愛樂舉辦公益慈善音樂會，期望為傷友爭取更多資金。1060322

(中央社)