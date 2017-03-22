詹啟賢：陳水扁別亂跑 好好靜養

前中國國民黨副主席詹啟賢今天表示，前總統陳水扁既然保外就醫，就該好好待在高雄的住家靜養，不要到處亂跑。陳致中辯稱陳水扁是訪友，對病情有幫助，得了便宜還賣乖。

詹啟賢下午在臉書發文表示，按當初保外就醫申請規劃，陳水扁應以在高雄的住所居家診療為主，若需住院醫療應至高醫大附醫，門診、到府診療及開立診斷證明書等則由高雄長庚負責。

他說，依法論理，陳水扁能夠被允許出沒的場所，應僅限於這三地與其間的交通移動線。除就醫之外，無法任意活動，應在家休養為宜，若要到任何其他公開活動，均應向台中監獄申請許可，方得前往。

詹啟賢表示，如今陳水扁卻現身台南與高雄的聚會，其兒子陳致中還辯稱陳水扁是訪友，對病情有幫助，到底犯那條天條？這種得了便宜還賣乖的話，聽在社會大眾、其他5萬在監服刑的受刑人、以及其家屬耳中，更不知做何感想。

詹啟賢說，陳水扁觸犯的不是天條，而是中華民國法律，且經三級三審定讞發監。台灣是法治國家，陳水扁既然保外就醫，就應依照相關規定處理，而不是一再挑戰規則，踏線越界。

他表示，只有少數人能享受的權利不是權利，只是特權。台灣不是只有一名受刑人有身心問題和就醫需求，希望法務部審慎檢討保外就醫規定，公平對待所有受刑人，不應視平民如草芥，奉貴冑為上賓。1060322

(中央社)