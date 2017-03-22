送烤雞做公益 宜蘭龍五路跑賽又來了
創世基金會去年舉辦「龍五公益路跑」，完賽者可得烤全雞，報名費還可做公益，廣受好評。基金會今天說，今年活動獎勵依舊，即日起受理報名，5月21日在礁溪龍潭湖舉辦。
創世基金會羅東分院今天說，去年舉辦的「龍五公益路跑」，超半馬路線主要從礁溪龍潭湖出發，繞行五峰旗瀑布後折返，還有其他較短組別。所有組別跑者完賽後除可獲贈1隻烤全雞，報名費還可做為羅東分院植物人服務經費，廣受好評，當時約有4300人共襄盛舉。
羅東分院表示，為延續外界愛心，讓更多植物人及其背後的家庭可獲照顧，今年度於5月21日再度於礁溪龍潭湖舉辦。賽事共分22.3公里的超半馬挑戰組、10.3公里的精實挑戰組，及2.8公里的健康環湖組，沿途風景秀麗、空氣清新。
為了鼓勵民眾參與公益，今年所有組別完賽跑者的獎勵依舊與去年一樣，除1人份玫瑰烤全雞之外，還有馬卡龍、雪花糕、芋頭糕、仙草茶、黑糖糕、鳳梨、西瓜等補給品，物超所值。
羅東分院說，如果今年度有5000人參加，估計將有新台幣約400萬元收入，全數當植物人服務經費。歡迎民眾即日起到4月20日報名。報名網址：https://www.ibodygo.com.tw/EventTopic.aspx?n=425。1060322
(中央社)
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