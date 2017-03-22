美2016年人氣狗狗排名出爐 牠連霸26年

友善又有些笨拙的拉不拉多犬，今年再度登上美國最熱門犬種冠軍，看起來勇敢無畏的洛威拿犬也收獲不少人氣，取得20年來最佳排名。

美國之音（Voice of America）與路透社報導，美國犬種協會（American Kennel Club）今天在紐約市揭曉2016年最受歡迎犬種排名，這個協會登記發給純種犬證書，並每年彙整公布人氣犬種排名。

拉不拉多犬已連續26年稱霸榜單，是獨占鰲頭的最長紀錄。

薇斯托（Theresa Viesto）在家鄉康乃狄克州新鎮（Newtown）飼養拉不拉多犬，正向協會辦理登記手續。她說：「拉不拉多跟人相處得很好，跟誰都處得好。從來沒聽說，拉不拉多跟其他狗打架。」

薇斯托帶著她4歲大的黃色拉不拉多愛犬瑞吉（Reggie）出席美國犬種協會舉行的記者會，現場滿是伸著懶腰、到處亂抓或扭打成一團的狗狗，都是熱門狗種前10名的代表。

今年的第2、3、4名分別是德國牧羊犬、黃金獵犬及英國鬥牛犬，至於小獵犬、法國鬥牛犬與貴賓犬則分居5、6、7名，洛威拿犬則拿下第8名，比去年進步1名，也是20年來最佳名次。

動作敏捷的小型犬約克夏則滑落2名，來到第9名，與第10名的拳師犬比鄰。（譯者：中央社廖禹揚）1060322

(中央社)