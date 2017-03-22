桃園社工日 鄭文燦：將資源送到各角落
桃園市長鄭文燦今天期勉社會工作人員能以「溫暖的心、冷靜的腦」，發揮同理心，也冷靜評估個案需求，提供各式溫暖輔導，將資源送到社會上需要的角落。
鄭文燦今天出席「社工雙十、活力滿百」桃園市106年度社工日系列活動記者會，他表示，為感謝社工平日辛勞並慶祝社工日，市府今年辦理績優社工暨社政人員表揚、跨世代社工沙龍、社工專業策展及國際研討會等系列活動，期勉社會工作人員能以「溫暖的心、冷靜的腦」，發揮同理心，也冷靜評估個案需求，提供各式溫暖輔導，將資源送到社會上需要的角落。
鄭文燦表示，「社會工作師法」於1997年4月2日公布實施，因此4月2日訂為社工日，距今屆滿20週年；而社會工作師的鼻祖Mary Richmond於1917年發表「社會診斷」專書，提出社會工作概念，推廣社會工程，實行青少年犯罪防治、脫貧計畫等，經過100年來的發展，讓社會工作成為專門領域，基於兩點原因，今年社工日主題訂為「社工雙十、活力滿百」。1060322
(中央社)
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