甄嬛傳阿膠紅翻天 非洲毛驢遭大屠殺

大陸宮廷大戲「甄嬛傳」大紅，也帶動中藥阿膠的熱銷。英國媒體報導，為了製造阿膠，中國大陸每年需要約400萬張驢皮，部分必須仰賴進口，讓非洲毛驢面臨遭到大屠殺的悲慘命運。

英國廣播公司（BBC）報導，過去因為毛驢交易在南非是非法行為，南非西北部農場常可看到毛驢悠閒吃草的畫面，但這樣的情況已經越來越難看見。

在中國大陸相當受到歡迎的中藥阿膠，是將驢皮煎煮濃縮後製成。毛驢皮中所含的明膠在非洲沒有任何商業價值，但在中國大陸卻是相當有價值的物料。

除了製作阿膠外，中國大陸部分地區也食用驢肉，認為驢肉比牛肉更具營養價值。

因為中國大陸毛驢數量急遽下降，許多大陸生產商將目標瞄準非州。動物權益人士表示，阿膠的盛行造成許多毛驢被敲擊致死，並在許多住宅後院或者秘密屠殺場被剝皮後出售。

報導指出，南非約翰尼斯堡警方2個月前曾查獲一個集裝箱，裡頭發現超過5000張驢皮。警方懷疑這些驢皮是要運往中國大陸的。今年以來，南非警方也多次發現驢皮走私，這意味著當地越來越多毛驢遭到殺戮。

據中國日報報導，中國大陸每年製造5000噸阿膠，需要大約400萬張驢皮。但中國大陸的毛驢從1990年代的1100萬頭，急遽下降到2013年的600萬頭，因此需要大量從海外進口。1060322

(中央社)