副總統盼日本青少年 成為台日交流種子

副總統陳建仁今天接見「第14屆台日青少年文化交流獎學金日本訪問團」，他希望日本新世代的青少年，扮演台日兩國永續交流的種子，未來開花結果後，成為台日友好交流的橋樑。

第14屆「台日青少年文化交流獎學金」日本訪問團由日本工業新聞社社長遠藤一夫陪同，赴總統府拜會陳副總統，外交部次長李澄然也在座。

陳副總統提及，近年來台日兩國無論在防災、文化、教育、觀光及青少年交流等各項領域，都有非常密切的合作，兩國地方縣市之間也簽署多項友好交流協定，尤其去年台日互訪人數突破600萬人次，再創歷史新高，更是台日兩國友好的最佳證明。

他說，駐日本代表處在去年10月曾針對日本20歲以上民眾進行民調，結果顯示超過半數受訪民眾認為對台灣有親近感、信賴感，也多認為台日關係良好，這說明台日兩國的確具有堅實的友好基礎。

陳副總統表示，「台日文化交流青少年獎學金」活動辦理至今已有14年，每一屆都有1000多名的國高中生及大學生參與，在與台灣有了第一次的接觸後，歷年來共有超過200名學生直接到台灣體驗社會多元樣貌。這些學生，有些自學校畢業後就來台灣留學深造，也有從事與台日交流有關的工作。

副總統說，他注意到這一屆獲獎的同學中，有受台灣友人影響而立志學醫，這次以醫學院4年級在校生身分報名作文比賽，希望將來在醫療相關領域與台灣攜手合作；也有為參加此次國台語演講比賽，努力向台灣留學生學習台語；更有受從事台灣研究的父親影響，學習中文，在演講比賽中表現優越。對於同學們的表現，他感到欣慰與敬佩。

陳副總統指出，台日關係一向友好密切，他相信這友好關係是建立在相互理解與信賴之上。希望來訪同學與前輩們一樣，扮演台日兩國永續交流的種子，未來開花結果後，成為台日友好交流的橋樑，共同促進兩國合作；他相信，從青少年開始一直到老年，台日兩國各年齡層的人民都可以有很好的交流。1060322

(中央社)