港股隨全球股市挫跌 恆指收黑

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香港股市今天在連漲4天後收黑，隨著全球股市頹勢走跌。市場關切美國總統川普能否落實政見，加速經濟成長，拖累全球股市走勢。

香港恆生指數收盤挫跌1.11%，或272.71點，來到24320.41點。

基準上海綜合指數收盤下跌0.50%，或16.39點，來到3245.22點；深圳綜合指數收盤下跌0.30%，或6.05點，來到2037.89點。1060322

(中央社)