草屯警分局執行5天掃毒專案 成果豐碩
草屯警分局接連5天執行大規模掃毒專案，成果豐碩，查獲有各類毒品海洛因、安非他命、吸食器等共12件12人、二級毒品有2.7公克、販賣1件1人、通緝犯2人、詐欺案2件1人、拘提強盜案嫌犯2人、散彈槍子彈1顆，分別依毒品危害防制條例移送偵辦。
草屯分局指出，有鑑於新興毒品充斥，耳聞有入侵校園趨勢，引發社會各界及警方關切，由於當今毒包裝樣式推陳出新，有像巧克力、糖果、咖啡包等式樣，若被不知青少年誤食，後果堪慮，因而警方全力動員清查，收集可能販毒網、熱點、製毒場所等情資全面清查蒐證，打擊供應源頭，期能提高法院羈押率。
草屯分局偵查隊李隊長表示，掃蕩毒品、詐欺案為新政府重大施政目標，也是全民共識，警方責無旁貸列為重要警察工作之一，此次專案出動數十名製服、便衣警力，經常拂曉出擊、深夜未休息，目前掌握多名毒嫌及多處搜索地點，將會持續追查源頭，預計將有更多成果展現，達到淨化社會治安的目標。
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(中時)
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