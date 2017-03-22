環球科大美容造型設計系畢業展 東方民族符號創美學
環球科技大學美容造型設計系以「 型上形」為題，今天舉辦第12屆畢業成果動態展，62件作品融合藝術美學、人文史、設計史、時尚造型於一身。
美造系主任林泳瀠表示，本次畢業展以東方民族之符號為本，用現代、後現代西方美學造型思維，在多種美學思潮和文化元素折衷下，尋找個人語彙，嘗試創造屬於本我的時尚造型。
總策展老師梁光堯指出，學生們針對所設定的文化元素做深入研究與完成企劃， 絞盡腦汁創造材質的可能性，時尚作品需結合現代整體造型設計潮流，學生們如同上了一門美學史與國際觀課程。
環球科大表示，美造系特別著重提升美容、美髮、化妝品、肢體表演藝術、整體造型設計、美容美體等相關技術，除了基礎課程培訓、技術課程訓練，並與企業合作，加強實務操作經驗，每年參加國內外各項重要競賽都屢創佳績。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。