環球科大美容造型設計系畢業展 東方民族符號創美學

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環球科大美容造型設計系以「 型上形」為題，今天舉辦第12屆畢業成果動態展（環球科大提供）

本次畢業展以東方民族之符號為本（環球科大提供）

環球科技大學美容造型設計系以「 型上形」為題，今天舉辦第12屆畢業成果動態展，62件作品融合藝術美學、人文史、設計史、時尚造型於一身。

美造系主任林泳瀠表示，本次畢業展以東方民族之符號為本，用現代、後現代西方美學造型思維，在多種美學思潮和文化元素折衷下，尋找個人語彙，嘗試創造屬於本我的時尚造型。

總策展老師梁光堯指出，學生們針對所設定的文化元素做深入研究與完成企劃， 絞盡腦汁創造材質的可能性，時尚作品需結合現代整體造型設計潮流，學生們如同上了一門美學史與國際觀課程。

環球科大表示，美造系特別著重提升美容、美髮、化妝品、肢體表演藝術、整體造型設計、美容美體等相關技術，除了基礎課程培訓、技術課程訓練，並與企業合作，加強實務操作經驗，每年參加國內外各項重要競賽都屢創佳績。

(中時)