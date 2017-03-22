遭批「蘋果肌掉到下巴」整容女星竟自己按讚
28歲大陸女星張檬出道多年，曾演出《鹿鼎記》、《倚天屠龍記》、《古劍奇譚》等多部人氣電視劇，但走紅後卻頻傳負面新聞，尤其2015年傳出介入劉雨欣的婚姻，因此受到抨擊，當時她否認是小三卻大方承認整形，而近日網上瘋傳她臉部嚴重「走鐘」照，沒想到她本人還親自按讚，引發不少討論。
張檬過去以清純形象出道，但去年因覺得自己長得不夠好看，所以認了在臉上加工過，可是變臉後，網友卻反認為她整得崩壞，大呼她毀了原有的美貌。而近日微博更流傳她在片場的照片，直言她的臉越來越嚇人，「蘋果肌快掉到下巴，一笑起來魚尾紋起碼老了20歲，顴骨貌似也控制不住了」，狠批她是整形的後遺症發作。
未料，此則毒舌言論竟還引來張檬本人按讚，讓網友不禁調侃「是手滑了嗎」，而她21日也自己發文嘆「唉~你們又嘲笑我了，心碎心碎心碎」，對於被虧一事似乎也頗看得開。另外，她隨文附上的美照，仍逃不過部分網友酸「喜歡整容之前的你」、「妳的臉都不是妳的臉了」，但也有死忠粉絲讚她很大方，力挺她做自己就好。
(中時電子報)
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