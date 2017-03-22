中斷8年 長濱國小棒球隊缺經費挹注
曾經栽培出陳鏞基、陳俊秀、蘇緯達等國手的台東縣長濱國小棒球隊，中斷了8年後重新掛牌營運，但是粗估1年要100萬元經費，負擔沈重，亟待各界給予最實質的挹注。
長濱國小1930年就成立棒球隊，是台東最早的11支少棒隊之一，更是長濱鄉親與子弟最值得傳頌的驕傲，曾經栽培出陳鏞基、陳俊秀、蘇緯達等國手，亦曾於1998年奪得全國聯賽第5名。
這支曾經風靡一時的東海岸勁旅，在諸多不利因素下，於9年前解散，造成鄉親與孩子深沉的遺憾。所幸2016年在台東縣政府、地方人士及縣議員高美珠全力支持下，重新掛牌營運，目前有40位充滿鬥志的孩子，努力在球場圓夢。
校方表示，球隊中斷8年，除了所有裝備得重新購置之外，球員的營養品、教練的鐘點費、參賽的交通食宿費用，粗估1年需要100萬元經費，即使縣府1年給20多萬組訓經費，但是龐大的開銷，仍然讓校方相當憂心。
校方指出，長濱地處偏遠，學校缺乏交通工具，棒球隊是1支「正派經營」的運動團隊，希望政府、企業、球迷，能給予最實質的挹注。
(中時)
關鍵字：長濱國小棒球隊
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