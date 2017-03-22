桃園前縣議員王淳長 服農藥輕生

我要評比

桃園前縣議員王淳長，昨天在家服農藥輕生，家屬發現後緊急送醫仍不治，享壽62歲。據了解，王淳長很久前健康就出現問題，疑久病厭世。

桃園市議會議長邱奕勝等議會的老同事聽聞噩耗，都感到難過不捨，也允協助家屬善後。

王淳長從基層做起，曾任2屆村長、1屆鄉代，在過去縣議會時期，曾連任15、16、17屆等3屆縣議員，勤跑基層、為民服務扎實是他的特色，如遇地方喪事，還會自費協助喪家製作的路線指引看板懸掛街頭，地方風評佳。

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(中央社)