好市多女店員遭打罵 動手男子被起訴
美式大賣場好市多（Costco）高雄店女店員去年被顧客掌摑、辱罵及吐口水案，高雄地檢署偵結，依公然侮辱和傷害罪嫌起訴動手打人的鄧姓男子。
家住台中的鄧男去年10月30日南下高雄與親友到好市多（Costco）高雄店，一行8人準備進入時被驗卡洪姓女員工依一卡只能帶2人的規定阻擋，鄧男不滿被阻擋後竟對洪女表示，「長得那麼醜，還出來嚇人」，並掌摑洪女和吐口水，消息傳出後引起社會關注。
洪女向高雄市警察局前鎮分局報案及提告，警方調閱監視器供洪女指認為鄧男涉案，傳喚到案移送高雄地檢署偵辦。
高雄地檢署偵結，依公然侮辱和傷害罪嫌起訴鄧男。1060322
(中央社)
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