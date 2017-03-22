南投國際撐竿跳賽 多國好手齊聚競技

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南投國際室內撐竿跳比賽今天在草屯商工登場，11國頂尖選手同場競技，過程刺激，最後由美國選手分獲國際男、女組冠軍。

第24屆南投國際暨全國中上學校室內撐竿跳比賽，在國立草屯商工登場，吸引來自台灣、美國、英國、芬蘭、中國大陸、日本、韓國等11個國家頂尖選手參賽，昨天先舉行國中、高中男女組賽事，今天則為國際、大專男女組比賽，更具可看性。

大會主席、南投縣副縣長陳正昇今天出席開幕式。他說，南投國際撐竿跳比賽是國內體壇年度盛事，已進入第24年，非常不容易，感謝中華民國田徑協會、南投縣體育會、草屯商工等單位努力，讓賽事連年在南投舉辦，提升南投的國際知名度。

陳正昇說，縣府多年積極推動撐竿跳運動，草屯商工更有全國撐竿跳搖籃美譽，比賽場地及器材設備都具國際水準，因此培育出多名國家級選手及優秀教練，如草屯商工三年級學生許德敬，就是縣內優秀選手，他昨天就以4公尺70成績，獲高中男子組冠軍。

縣府表示，國際男子組由美國選手Victor Weirich以5公尺30獲第1名，芬蘭選手Tomas Wecksten、韓國選手Jin Min-Sub以5公尺20同列第2名；國際女子組第1名為美國Kortney Ross，成績4公尺30；海峽兩岸交流賽男子組第1名為中國大陸張偉，成績5公尺20，中國大陸薛成成以4公尺獲女子組第1名。1060322

(中央社)