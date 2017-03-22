30院外門診回歸醫院 就醫恐多掏腰包

衛福部今宣布，現存30家醫院的院外門診1年內將撤照，部分負擔也將從西醫基層診所回歸原醫院規定，未來民眾到院外門診就醫，最多得多付新台幣310元。

衛福部今天宣布，未來法人所設醫院僅可在離島、原住民族地區設置「院外門診部」，以防醫療院所跨吃醫院、西醫基層診所總額。

至於現存的30家醫院院外門診，例如台北市立聯合醫院附設的大同、中山等門診部，將於1年內撤照。可選擇廢止，也可回歸母醫院登記下，使用同一張開業執照，比照原醫院收費，法人、公立醫院一體適用。

根據現行規定，西醫基層診所部分負擔為50元，未來院外門診回歸後，如原醫院是地區醫院則得付80元、區域醫院240元，若為醫學中心則漲到360元，最多得比原本多付310元。

衛福部醫事司司長石崇良指出，4月15日起，未經轉診就到醫學中心門診就醫，部分負擔將從360元漲到420元，不過，屆時如經轉診到院外門診，同樣可享有部分負擔減免。

院外門診回歸醫院，台灣醫療改革基金會副執行長朱顯光對此表示支持，他說，法人醫院本就享有許多減稅優惠，加上規模大也有採購、健保給付優勢，原意就是希望醫院能優先照顧偏鄉、急重難症，如果也來搶基層診所的初級照顧，很容易把基層診所打趴，扭曲原有美意。

至於這項政策是否真有助落實分級醫療，朱顯光說，只能說這是分級醫療的第一步，至少別讓財團用不公平方式經營，但真要強化分級醫療，還是應從同病同酬做起。1060322

(中央社)