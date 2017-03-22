工寮竊占國有林地 逃逸女外勞遭送辦
保七總隊第五大隊今天表示，一對越南籍逃逸外勞情侶在南投縣仁愛山區竊占國有林地搭建工寮，男方去年下山後未歸，女子獨居山區打零工維生，遭警方與東勢林管處查獲送辦。
保七總隊第五大隊指出，東勢林區管理處護管員本月初在南投縣仁愛鄉華崗山區國有林班地內，發現一間以鐵皮、木板及帆布搭建的簡易工寮，外面掛有衣物，研判有人居住，多次守候、查訪均未發現居住人返回。
護管員通報保七總隊第五大隊，昨天與員警再度前往查察，發現23歲黃姓越南籍女子獨自在屋內睡覺；黃女被叫醒時，因語言不通又無身分證明文件，被帶回東勢分隊透過通譯人員協助，才查出逃逸外勞身分。
黃女指出，民國102年7月來台一家電子工廠工作，月薪約新台幣1萬2000元，因先前為了來台灣已欠下20多萬債務，感覺「賺不到錢」，2個月後就逃跑。
黃女向警方供稱，逃跑後一度藏匿在桃園地區當洗碗工，104年8月跑到南投山區才住進男友所蓋的工寮內，去年2月兩人吵架後，男友負氣下山至今未歸，輾轉聽說他已被查獲遣送回越南，只剩她獨居工寮，這1年多來，多半透過朋友介紹到附近菜園打零工維生。
保七總隊第五大隊表示，黃女為逃逸外勞，且居住占用國有林班工寮事實明確，全案偵詢後，依違反森林法竊佔罪嫌，移送南投地檢署偵辦，並將黃女送移民署收容。1060322
(中央社)
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