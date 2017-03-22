敘北學校遭美軍主導聯軍空襲 33死

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敘利亞人權瞭望台組織今天表示，美國主導下聯軍攻擊敘利亞1所學校，造成至少33人喪命。這所學校位於聖戰組織伊斯蘭國（IS）占領的北部城鎮附近，用以收容流離失所的人民。

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）引述法新社報導，敘利亞人權瞭望台組織表示，這次攻擊「昨天清晨發生」在北部拉卡省（Raqa）由伊斯蘭國占領的曼蘇拉鎮（al-Mansoura）南方。

敘利亞人權瞭望台組織負責人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）說：「我們現在可證實33人遇害，他們是來自拉卡、阿勒坡（Aleppo）和荷姆斯（Homs）等地的流離失所平民。」

阿布杜拉曼告訴法新社：「他們現仍在瓦礫堆中救人，只有2個人救出時還活著。」（譯者：中央社羅苑韶）

(中央社)