澎男子下背部疼痛 海巡救援後送

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澎湖離島望安莊姓男子，今天午後疑因下背部疼痛難耐，望安衛生所求助海巡隊，冒著風浪將患者平安護送至馬公作進一步檢查。

澎湖海巡隊是在今天中午近1時許，接獲第13巡防區轉望安衛生所通報指出，莊姓男子因下背部疼痛求診，須後送至馬公，請求海巡隊前往支援。

海巡隊通報在線上執勤的10038巡防艇就近救援，並在下午2時20分將患者與家屬等平安後送至馬公港，交由消防局再轉送至三總澎湖分院進一步檢查治療。1060322

(中央社)