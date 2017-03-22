遭質疑鼓勵同志跑趴用藥 疾管署澄清

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反同婚家長團體質疑疾管署防疫醫師疑變相鼓勵同志跑趴使用娛樂性藥物。疾管署指出，不可能鼓勵任何能造成愛滋病傳播的行為，強調歡迎批評，但希望是出於善意和基於事實。

反同婚家長團體「滿天星素人連線」今號召約70人赴疾管署前抗議，質疑疾管署醫師到處演說鼓勵同志使用娛樂性用藥，揚言將按鈴申告包括疾管署副署長羅一鈞、防疫醫師黃士澤及北榮醫師顧文瑋，涉嫌引誘他人施用毒品。

疾管署慢性傳染病組組長黃彥芳受訪時表示，防治愛滋是疾管署的職責，強調疾管署不可能鼓勵可能造成愛滋病傳播的任何行為，包括跑趴、娛樂性用藥等。

黃彥芳說，疾管署歡迎各界的批評，但希望是基於善意且為事實的理性批評，愛滋防治需要同理心及理解，任何的誤解、歧視可能成為絆腳石，盼民眾一起努力化解誤解、防治愛滋。1060322

(中央社)