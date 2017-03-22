男子臉書留言燒炭 歸南所員警即刻攔截
男子臉書留言要燒炭，員警即刻攔截，挽回一命！歸仁警分局歸南派出所副所長陳榮道與警員張銘升日前深夜值勤，接獲台南市警一分局文化派出所通報，告知有民眾從臉書發現住在歸仁區的好友留言欲燒炭自殺，2警立即前往男子住家地址，男子父母睡夢中驚醒，告知警方其子未在家、也未聽聞兒子要輕生。
男子母親聞訊立即撥打兒子手機，豈料手機關機，員警不死心，再追問男子所開交通工具及手機號碼，之後隨即返派出所，請勤指中心協助查詢月男手機最後發話地點，經查證最後發話地點為歸仁區仁愛南街附近，2人立即驅車前往查詢，但並未發現男子駕駛車輛，員警沿途悉心尋找，終於在一處停車場發現男子躺在自小客車上，右後座擺放鐵盆及木炭。
員苦口婆心安撫男子情緒，男子這才將已點燃的木炭熄滅。男子告知警方，因積欠卡債問題，想到父母辛苦工作代償卡債，自己卻無力償還，對父母深感愧疚，一時想不開才萌念自殺。員警之後將男子帶返所並聯絡雙親到場，母子一見面就是淚流滿面，十分感謝警方阻止兒子自殺，經勸導1小時後，男子情緒平穩才由父母帶回。
★再給自己一次機會
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(中時)
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