新北市圖高齡徵才活動 創造銀髮族第二春
新北市立圖書館新店分館與勞動部銀髮族人才資源中心合作，將於本月24日舉辦「點亮銀髮就職力，求職圓夢在市圖」活動，提供多達840個以上符合中高齡及二度就業者的工作職缺，其中含107個中高階職缺，協助銀髮族找到事業第二春。
年逾6旬的李媽媽雖然身體仍相當硬朗，覺得閒不下來想找份工作，但因年事已高始終找不到工作，去年透過新北市圖新店分館首次舉辦的銀髮就業徵才活動，找到在圖書館做書籍分類的工作，不但一圓事業第二春的心願，也獲得遍覽群書的機會，成為最快樂的銀髮族。
新店分館指出，去年首度結合樂齡學習與銀髮就業服務，提供中高齡就業、健康保健、樂活學習等資源，共102名中高齡民眾求職，並成功媒合25人，獲得銀髮族好評，因此今年擴大服務，再次與勞動部銀髮族人才資源中心合作，將於24日提供供840個以上工作機會，歡迎中高齡以上或有意二度就業的民眾參加。
當天除了徵才活動外，還有銀髮同樂音樂會、邀請名人大師開講的「創造銀髮族的黃金歲月－銀髮人力再運用觀念」講座、頭髮義剪、免費健檢等，全部活動免費，歡迎民眾一起開心找工作，相關資訊可上新北市立圖書館網站或電洽新店分館（02）29183181查詢。
(中時)
關鍵字：銀髮族、新北市立圖書館新店分館、點亮銀髮就職力
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