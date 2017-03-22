面臨覓地安置窘境 台南成功國小初步招生順利

成功國小因改建校舍，正處於邊覓地安置邊招生的窘境，初步已招收到21位學生就讀。（程炳璋攝）

台南市各間學校正進入招生期，中西區成功國小因為「赤崁文化園區」興建案需改建校舍，全校師生明年暑假將安置他處，如今面臨邊覓校地邊招生的困境，學區家長竟未太過排斥，初步已有21位學生願意就讀，對小校規模的校方對成績感到「還不錯」。

因為文化局將進行「赤崁文化園區」興建，成功國小校舍預計明年中旬全部拆除重蓋新大樓，校內360學生與老師必須安置他處上課，附近最多空餘教室的進學國小是熱門選項，但在進學國小家長擔心資源遭分食，群起陳情反對之下，此路幾乎胎死腹中。

因為少子化環境，每年4月的招生是學校的作戰期，各校3月就展開緊鑼密鼓的「搶人」行動，對正尋覓校地的成功國小來說，「全校師生得換地方上課，哪個地方還在找」的消息傳開無疑對招生是一大挑戰。

「這裡是我教職生涯的最後一站」。成功國小校長鄭國斌坦承「招生一定很辛苦」，預料一定會有家長索性帶著學童轉學，只要學生數減少，老師可能超額、行政人員也面臨削減。

鄭國斌認為這些問題都可以體諒，只期待全新校舍完工後，學校可以重生。他透露最擔心的是在安置過程中，給學生有「被踢皮球」般的感受。

對成功國小的困境，有資深教育人員表達不捨，過去學校改建，暫時安置到其他學校很常見，何況學校是公共財，還是教育單位，不是老師或者學生個人擁有，各校應該展現愛心，分享資源，接納被迫遷地上課的孩子

成功國小屬於小校，去年招生到31位學童，今年尚未傳出有想急迫轉學的學生，校方招生說明會上坦承以對，告知入學新生未來定會享受到新校舍的資源，初步已有21餘位學童表明入學，成績算還不錯。

(中時)