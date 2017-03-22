中和青年社會住宅抽籤　中籤率不到3成

新北市中和青年社會住宅多達816戶，是全國最大且戶數最多的社宅，22日公開抽籤。（新北市城鄉局提供）

全國最大且戶數最多的新北市中和青年社會住宅22日以電腦公開抽籤，申請民眾仔細查看「榜單」，期盼幸運中獎。（新北市城鄉局提供）

新北市中和秀峰青年社會住宅今天（22日）公開抽籤，816戶共吸引近3000人報名抽籤，中籤率僅2成8，抽籤結果幾家歡樂幾家愁，中籤正取者當場開心歡呼，「摃龜」者則一臉失落，自我安慰說：「只好等下月三重社宅抽籤，看老天爺能不能眷顧一下了！」

為求公平、公正、公開，新北市城鄉發展局以臉書全程直播中和社宅抽籤過程，大批民眾將會場擠得水洩不通。在律師、監辦人員及民眾見證下，城鄉局長柳宏典及中和區各市議員以電腦抽籤方式，完成3階段抽籤作業，抽籤結果也同步在網路開放下載查詢。

柳宏典表示，位於中和區景德街、秀峰街口的中和青年社會住宅共地下3層、地上15層，包括690戶套房、76戶二房及50戶三房，總計816戶，是全國最大且戶數最多的社宅，另設有公共托育中心及里民活動中心，且鄰近水源快速道路、新北環快及台64線快速道路，捷運環狀線完工後，附近也將有捷運站，交通及生活機能便利。

住宅發展科長鄭健志表示，中和社宅租金為周圍行情8折、弱勢優先戶6.4折，承租期2年，最長可住6年，優先戶可延長至12年，最快5月初入住。

(中時)