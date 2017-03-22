防房市泡沫 大陸央行加強房貸管控
為防止大陸房市泡沫化，中國人民銀行（大陸央行）日前頒發有關信貸政策的文件，明確要求加強對商業銀行窗口指導，合理控制房貸比和增速，欲透過控制信貸增速抑制房價。
大陸國務院副總理張高麗19日在中國發展高層論壇2017年會上，表達對房地產泡沫的擔憂。
財新網報導，這份「做好信貸政策工作的意見」中，要求合理搭配使用最低頭期款比例、貸款利率優惠幅度和最長貸跨年限等住房信貸政策，大陸央行各分支機構對轄區內住房信貸政策要及時做出適度調整。
其次，加強對商業銀行的指導，敦促其優化信貸結構、合理控制房貸比重和增速，做好房貸資源投放的區域分布，支援三四線城市去庫存，差別化住房信貸政策嚴格落實。
此外，還要加大對頭期款資金來源和收入證明真實性審核。
報導引述瑞士銀行發布報告，2016年大陸國內銀行對房地產的放款可能在人民幣54兆到72兆元，相當於銀行總資產的24%到31%。
海通證券分析師姜超認為，如果今年全年新增貸款占比如媒體報導要從去年的45%降到只有30%，以今年前兩個月房貸超發來看，接下來幾個月的房貸一定會大幅萎縮。按照這樣目標調控，房地產銷量一定會下降。
嚴控房價是大陸今年施政重點之一，2017年政府工作報告的修訂版特別增加「遏制熱點城市房價過快上漲」。
以北京市為例，連續17個月房價上漲後，17日公布「史上最嚴」的房價調控升級政策，包括上調第二戶房頭期款比例、縮短貸款年限等。
21世紀經濟報導指出，政策僅公布4天，當地中古屋市場就處於「冰凍期」，供應量、成交量都大幅縮水，但業主的報價並未明顯下調。1060322
(中央社)
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