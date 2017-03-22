博鰲論壇將登場 蕭萬長24日見張高麗
博鰲亞洲論壇2017年年會明天登場，大會秘書處表示，24日傍晚6時將有「會見活動」。據了解，前副總統蕭萬長將與中國大陸國務院常務副總理張高麗進行約15分鐘的「禮貌會見」。
博鰲亞洲論壇2017年年會23至26日舉行，蕭萬長將以兩岸共同市場基金會榮譽董事長身分出席，預定24日抵達海南。大陸方面由中共中央政治局常委、大陸國務院排名第一的副總理張高麗出席，將於25日發表開幕演講。
海南方面今天中午傳出消息，24日傍晚6時至6時30分之間將舉行「會見活動」。據了解，張高麗將「禮貌會見」由蕭萬長所率領的台灣企業家代表團，時間大約為15分鐘。
「蕭張會」結束後，兩岸共同市場基金會董事長詹火生將舉行記者會說明「蕭張會」相關情況。另外，25日下午4時，蕭萬長將親自主持記者會，說明與中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍的會面情況以及此行成果。
自2012年年底中國共產黨舉行第18次全國代表大會（中共18大）以來，2013年起的博鰲論壇，每年皆由中國大陸國家主席習近平、中國大陸國務院總理李克強輪流出席。今年是18大後首次由大陸國務院常務副總理出席博鰲論壇。
中國大陸外交部17日宣布，李克強22日至29日前往澳洲、紐西蘭訪問。至於習近平的動向，大陸外交部20日間接證實4月將召開「川習會」（美國總統川普與習近平會面），雙方啟動「相關的準備工作」。1060322
(中央社)
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