陸女潘金蓮狀告馮小剛：為潘氏正名

中國大陸導演馮小剛憑著電影作品「我不是潘金蓮」奪下金馬獎最佳導演，但也讓他挨告。廣東一名名叫潘金蓮的婦人不堪電影上映後備受鄰人議論，憤而狀告馮小剛，並表示要為潘氏宗族正名。

潘金蓮是古代情色小說「金瓶梅」的女主角之一。電影「我不是潘金蓮」改編自大陸作家劉震云同名小說，劇情描述一個被丈夫汙衊為潘金蓮的女人，在十多年的申訴中，為自己討公道的故事。

綜合微信公眾號紅星新聞、觀察者網等陸媒報導，廣東省一名同樣名叫潘金蓮的婦人，在「我不是潘金蓮」上映後備受鄰居議論，讓她身心崩潰，目前病重，她憤而委託親人狀告馮小剛。

她在訴狀中引述史料「清河縣志」指出，歷史上真正的潘金蓮是一名知州的千金小姐、賢妻良母。

她認為，劉震云扭曲史實將潘金蓮醜化成不正經女人的代名詞，馮小剛的電影同樣扭曲史實。

為此，北京市朝陽區人民法院21日上午審理此案。馮小剛、劉震云等人的律師表示，電影劇情是指歷史小說中的潘金蓮，而不是原告，「歷史人物與現實生活中的人同名同姓，但是兩碼事」，電影並未損害原告名譽，不同意庭外調解。

潘金蓮則因病情嚴重，這次並未前往北京開庭。庭審至上午11時30分結束，法庭宣布休庭，4月9日宣判。1060322

(中央社)