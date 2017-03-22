陸女潘金蓮狀告馮小剛：為潘氏正名
中國大陸導演馮小剛憑著電影作品「我不是潘金蓮」奪下金馬獎最佳導演，但也讓他挨告。廣東一名名叫潘金蓮的婦人不堪電影上映後備受鄰人議論，憤而狀告馮小剛，並表示要為潘氏宗族正名。
潘金蓮是古代情色小說「金瓶梅」的女主角之一。電影「我不是潘金蓮」改編自大陸作家劉震云同名小說，劇情描述一個被丈夫汙衊為潘金蓮的女人，在十多年的申訴中，為自己討公道的故事。
綜合微信公眾號紅星新聞、觀察者網等陸媒報導，廣東省一名同樣名叫潘金蓮的婦人，在「我不是潘金蓮」上映後備受鄰居議論，讓她身心崩潰，目前病重，她憤而委託親人狀告馮小剛。
她在訴狀中引述史料「清河縣志」指出，歷史上真正的潘金蓮是一名知州的千金小姐、賢妻良母。
她認為，劉震云扭曲史實將潘金蓮醜化成不正經女人的代名詞，馮小剛的電影同樣扭曲史實。
為此，北京市朝陽區人民法院21日上午審理此案。馮小剛、劉震云等人的律師表示，電影劇情是指歷史小說中的潘金蓮，而不是原告，「歷史人物與現實生活中的人同名同姓，但是兩碼事」，電影並未損害原告名譽，不同意庭外調解。
潘金蓮則因病情嚴重，這次並未前往北京開庭。庭審至上午11時30分結束，法庭宣布休庭，4月9日宣判。1060322
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。