幫助蔥農 屏東郵局賣洋蔥禮盒

正是屏東恆春半島洋蔥採收季節，屏東郵局為了幫蔥農促銷洋蔥，推出洋蔥禮盒，禮盒裡附有和風醬和料理包，以賣「洋蔥沙拉料理」的概念，讓洋蔥也能成為精緻的拌手禮。

屏東郵局以與在地融合的理念，去年完工的枋山伯勞鳥特色郵局就有洋蔥圖騰，今年，屏東郵局以文創概念，將在恆春半島一袋袋賣的洋蔥，以禮盒包裝，希望將洋蔥以精緻拌手禮推銷給中北部的民眾，協助促銷恆春半島的農特產洋蔥。

屏東郵局表示，洋蔥禮盒的洋蔥從種植到採收由郵局層層把關，完全採用有機肥，不用農藥，經吉園圃及FDA（美國聯邦食品藥物管理局）認證，禮盒裡附有美和科技大學老師調製的「和風醬汁」及芝麻、海苔、柴魚調配成的「調味包」，並附上洋蔥沙拉料理步驟。

屏東郵局表示，雖然禮盒裡只有3顆洋蔥，但郵局是用賣「洋蔥沙拉料理」的概念推出禮盒，讓消費者能輕易做出1道健康料理沙拉。

洋蔥禮盒原價新台幣280元，郵局通路特惠價210元，民眾可上「郵政商城」(http://www.postmall.com.tw)網站或洽各地郵局窗口代訂購，屏東郵局局長尤素珍表示，郵局賣的不是洋蔥，而是洋蔥的故事及協助農產的心意。

另外，每售1盒就捐10元給屏東縣社會救助金專戶及恆春鎮慈善功德會，回饋屏東地區的社會邊緣人。

25日下午4時在恆春南門郵局對面舉辦宣傳會，有美和科大老師在現場DIY洋蔥料理，將做5道洋蔥生菜沙拉供民眾品嚐，當天現場預購「洋蔥禮盒」，有機會抽中陶板屋禮券及其他好禮。1060322

(中央社)