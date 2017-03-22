土庫農會總幹事涉期約賄選 30萬交保
雲林縣土庫鎮農會總幹事黃姓男子涉嫌以介紹工作為代價，向農會會員代表期約賄選，日前遭搜索、傳喚到案，檢方複訊後，以新台幣30萬元交保。
雲林地檢署今天表示，雲林縣調查站日前接獲土庫鎮農會總幹事候聘人林姓男子、黃姓男子等涉嫌違反農會法等情資，便組成專案小組調查。
雲林地檢署指出，黃男、林男2人均登記為雲林縣土庫鎮農會總幹事候聘人，後來黃男獲得遴聘擔任土庫鎮農會總幹事。
雲林地檢署說，黃男在農會選舉期間，涉嫌以介紹工作為代價，向農會會員代表陳姓男子等人期約賄選，要求能夠投票支持同陣營理事候選人，進而遴聘自己擔任農會總幹事。
檢方表示，陳姓男子等人為林姓男子樁腳，明知農會選舉進行中，依法不得行賄，林男等人竟仍利用農會選舉期間，透過樁腳發送3萬元至5萬元不等現金給農會會員代表候選人，以求當選會員代表後，可以投票支持同陣營理事候選人，進而遴聘自己擔任農會總幹事。
雲林地檢署指揮縣調站於20、21日，分別前往林男等住處執行搜索，並將黃男、林男等18名被告及2名證人傳喚到案，經檢方複訊後，黃男以30萬元交保、林男以5萬元交保，另林男樁腳林姓被告以50萬元交保，其餘被告分別以2萬元至5萬元交保。1060322
(中央社)
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