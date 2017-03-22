太魯閣大橋夜間光雕新「亮」點 預計年中啟用

鄰近蘇花公路入口的太魯閣大橋行跨立霧溪，全長1208公尺，淺藍色外觀，自2002年通車迄今，就是往返北部必經之路。（張祈攝）

公路總局投入3千多萬設置大橋夜間光雕設施，完工一年礙於無機關管養遲遲無法正式啟用，經新城鄉公所霸氣扛下後，將於今年年中正式啟用。（公路總局提供）

花蓮太魯閣大橋為花蓮著名地標之一，公路總局投入3千多萬設置大橋夜間光雕設施，自去年4月完工後，卻礙於無機關願意管養遲遲無法正式啟用，經多次協調後，新城鄉公所今天跳出來認養電費，預計年中就能順利添「亮」點。

鄰近蘇花公路入口的太魯閣大橋行跨立霧溪，全長1208公尺，淺藍色外觀，自2002年通車迄今，就是往返北部必經之路，也是每年太魯閣國際馬拉松必跑路段，為讓夜間更有魅力，公路總局在砸千萬設置夜間光雕，上百盞光燈，在主橋上投射出具有山林特色及原住民圖騰的燈雕。

經立法委員孔文吉、公路總局第四區養護工程處副處長陳營富、新城鄉長錢自立、台電及縣府工程人員實地會勘後，新城鄉公所昨天允諾願意出面認養太魯閣大橋，盼讓光雕盡速啟用。

公路總局預估太魯閣大橋光雕電費一個月約在新台幣1萬元左右，近一年來由於鄰近的秀林鄉及新城鄉公所苦無經費管養付電費，導致光雕啟用幾乎難產，經新城鄉公所挺身而出後，預計年中能正式點燈。

「為花蓮再添觀光亮點，台電也可參一腳」台電花蓮區營業處長蘇建財說，樂於配合研擬優惠電價，為花蓮觀光盡心力，表示將協助新城鄉公所進行用電申請，初步預估將朝向包燈或表燈電價計費，待了解整體用電規劃後，評估施行的可行性。

(中時)