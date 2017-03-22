亞大、港大、新加坡大學簽訂合作備忘錄
接軌國際、提供學生更多元的發展並提升視野，亞洲大學22日舉辦「在地接軌國際與未來」高等教育論壇。會後，亞大並與香港大學、新加坡國立大學簽訂合作備忘錄，未來三校將在學術研究、交換學生及師生交流、合辦國際論壇等方面加強合作。
「加強與國際知名大學合作交流，加速國際化！」亞大校長蔡進發指出，新加坡國立大學為泰晤士報世界大學排名第24、亞洲最佳大學排名第1；香港大學則為世界排名43、亞洲最佳大學排名第5。而創校16年的亞大雖也擠入泰晤士報國際排名，但仍以另兩校的傑出表現為學習目標，盼透過結盟後，成為亞大的典範標竿夥伴。
新加坡國立大學副校長陳永財表示，該校師生來自世界100多個國家，藉由住校學習加強互動，透過在地與國際生融合、加速國際化，更鼓勵學生走出去、連結國際，每年至少有2千名學生到國外取得雙聯學位，另有5千名學生到世界各國短期進修，還在美國、瑞典、以色列等設置海外大學，與知名企業結合進行海外實習，達到發展為「全球化大學」的目標。
在地國家或大學的生存之道為何？香港大學校長馬斐森強調，就是要加強與國際合作，透過合作創造國際名聲，港大已是非常國際化的學校，但仍全力朝此目標前進，預計2022年全校學生百分百出國進修，並持續加強課程國際化、建立「四海一家」校園。
馬斐森說，身為大學領導者，要從全球化角度思考，設法建立跨領域、跨區域合作的學習環境。
亞大指出，今天的高教論壇以「在地接軌國際與未來」為主題，由蔡進發主持，馬斐森、陳永財及澳門大學全球事務總監馮達旋、國立交通大學校長張懋中、中國醫藥大學校長李文華、中央研究院院士劉炯朗皆參與論壇，而泰國宋卡拉大學研究所學院院長也組團參加。
(中時)
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